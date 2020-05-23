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Vali Yaman’dan Bayram öncesi önemli açıklamalar

MARDİN HABERLERİ  | 23.05.2020 19:46 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Yaman, Ramazan Bayramı öncesi şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit çocuklarına hediyeler takdim ederek sevinçlerine ortak oldu. Yaman, pandemi nedeniyle buruk olsa da alınan tedbirler kapsamında huzur içerisinde bir bayrama erişildiği belirtti. Vali Yaman, “İnşallah yarın İslam alemi olarak Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Bugün bayrama çıkma yasağının birinci günü. Bayramın 3 günü de sokağa çıkma yasağı var. Güvenlik güçlerimizle birlikte bayram süresinin hem koronavirüs tedbirlerinin rahat uygulanması hem de huzur içerisinde geçirmeleri için tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız yarın evlerinde de olsa bu bayramı huzur içerisinde kutlayacaklar” dedi.
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını giderildiğine dikkat çeken Yaman, şöyle devam etti:
“Tüm temennimiz bayramdan sonra alınan bu tedbirlerle birlikte ülkemizde ve şehrimizde virüssüz normal bir hayat süreceğiz. Normal hayata döneceğiz. Valilik, Vefa Sosyal Destek Grupları, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklarımız ve ilçe belediyelerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürerek giderdiler. Bu süreçte onların yanında olduk ve onlar için gayret ettik.”
Bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını anımsatan Vali Yaman, şunları söyledi:
“Korono virüs tedbirlerine kapsamında hemşerimiz kurallara riayet ederek evlerinde kalmış olsalar da Valilik, Vefa Sosyal Destek Grupları, Büyükşehir Belediyesine bağlı personellerimiz vatandaşları evlerinde ziyaret ettiler. Eşimle birlikte vatandaşlarımızı evlerinde sosyal mesafe kuralları, pandemi ve hijyene uyarak bayramda sokağa çıkma yasağı olduğu için dün şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Yetimler, şehit ve gazi çocukları personellerimiz tarafından ziyaret edilerek ihtiyaçları giderildi. Tüm İslam alemi ve hemşerilerimin Ramazan Bayramlarını kutluyorum.”

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