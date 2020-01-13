Vali Yardımcısı Arat ve Başkan Kaplan, Çakırbeyli’ye müjdelerle geldi

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Özer Orcan mahalle içinden geçen Sarıçay deresindeki çevre düzenlemesi ve mahallenin otopark sorununun çözümü hakkında incelemeler yaptı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hafta sonu mesaisini yoğun bir şekilde geçirirken, Çakırbeyli Mahallesi’nin içinden geçen ve DSİ tarafından ıslahı gerçekleştirilen dere etrafında düzenleme yapılmasını, yine mahallenin özellikle Pazar günlerinde ziyarete gelen vatandaşların karşılaştığı otopark sorununun çözümü hakkında talepte bulundu.

Mahallede incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, dere etrafında yapılması istenen düzenlemelerin bir an evvel gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunacağını ifade etti. Arat; “Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’ın dere ıslahı yapılmasının ardından dere kenarında bulunan tel örgülerin yetersiz kaldığını, istinat duvarının yükseltilerek perforje demirle desteklenmesi talebi var. Yapılacak bu düzenleme ile derede oluşan pisliğin de önüne geçmiş olacağız” dedi.