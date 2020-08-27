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Vali Yardımcısı Yılmaz düğün salonu işletmecileriyle bir araya geldi

VAN HABERLERİ  | 27.08.2020 18:04 | Son Güncelleme

Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonu işletmecileriyle bir araya gelerek İçişleri Bakanlığının korona virüsle ilgili son genelgesi hakkında bilgi verdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonları, İçişleri Bakanlığının nikâh ve düğün salonu genelgesi ile 1 Temmuz’da tekrar hizmet vermeye başlamıştı.

Vali Yardımcısı Yılmaz düğün salonu işletmecileriyle bir araya geldi

Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonu işletmecileriyle bir araya gelerek İçişleri Bakanlığının korona virüsle ilgili son genelgesi hakkında bilgi verdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonları, İçişleri Bakanlığının nikâh ve düğün salonu genelgesi ile 1 Temmuz’da tekrar hizmet vermeye başlamıştı. İçişleri Bakanlığının 26 Ağustos’tan itibaren 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğine ilişkin genelgesinin ardından 14 ilden biri olan Van’da da Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, düğün salonu işletmecileri ile bir araya gelerek genelgeye ilişkin yeni düzenlemeleri anlattı.
Korona virüs tedbirlerinin sıkılaştırıldığına dikkat çeken Vali Yardımcısı Yılmaz, “Genelge kapsamında düğün ve nikahlar en fazla bir saat sürecek. Düğün salonlarında sandalye, koltuklar sosyal mesafe koşullarına uygun ve oyun pistini kapatacak şekilde düzenlenecek. Canlı veya banttan her türlü müzik yasaklanmıştır. Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar düğünlere ve nikah merasimlerine katılamayacak. Biz bunu denetleyeceğiz. Bunun aksi bir durumda hem para hem de adli ceza uygulanacak. Kapalı su harici yiyecek içecek ikramında bulunulmayacak ve dışarıdan yiyecek içecek getirilmesine müsaade edilmeyecek” dedi.
Konuşmaların ardından düğün salonu işletmecileri söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.
Toplantıya ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri, İpekyolu, Tuşba, Edremit ilçe zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü temsilcileri de katıldı.

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