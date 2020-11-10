Vali Yazıcı: "Antalya’yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti."

Vali Ersin Yazıcı, Türkiye ve Ukrayna’nın dost iki ülke olduğunu belirterek " Antalya’ya gelen Ukraynalı turistler giderek artmakta. Pandemi dönemine rağmen Antalya’yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti." dedi.

Vali Ersin Yazıcı Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov’u makamında kabul etti. Görüşmede son dönemde gelişen ilişkiler ve pandemi döneminde turizm değerlendirildi.Vali Ersin Yazıcı, Konsolos Rustamov’u Türkiye’nin turizm başkenti Antalya da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasında ki ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Türkiye ve Ukrayna Dost İki Ülkedir

Vali Ersin Yazıcı’ya hayırlı olsun dilekleriyle sözlerine başlayan Konsolos Rustamov; “Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihinin en iyi dönemini geçirmekte. Ukraynalılar Türkiye’yi seviyor. Türkiye bizim hem dostumuz hem de stratejik ortağımız. Antalya çok güzel bir şehir. Pandemi sonrası açılan uçuşlarla Ukraynalı turistlerin ilk tercihi Antalya oldu. Çünkü vatandaşlarımız da burada bütün pandemi önlemlerinin alındığını gördüler.” diye konuştu.

Antalya’yı ziyaret eden Ukraynalı turistlerin giderek arttığını ifade eden Vali Yazıcı; “Türkiye ve Ukrayna dost iki ülke. Antalya’ya gelen Ukraynalı turistler giderek artmakta. Pandemi dönemine rağmen Antalya’yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti. İnşallah pandemi dönemi sonrası dünya şehri Antalya’mızda misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz.” dedi.