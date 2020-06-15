Vali Yazıcı Ayvalık’tan helallik aldı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Valiler Kararnamesiyle Antalya Valiliği’ne atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, il genelindeki veda turları kapsamında Ayvalık’taydı.

Ayvalık’ta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’ne gelen Vali Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ‘ın öncülüğündeki heyet ile bir süre sohbet ederek helallik aldı.

Vali Yazıcı; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, Sahil Güvenlik Komutanı Sadun Özdemir, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak ve Cunda Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük ile sohbet etti.

Balıkesir’de görev yaptığı 4 yıl süresince, Ayvalık’taki belediye başta olmak üzere resmi kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinden büyük destek gördüğünü ifade eden Vali Yazıcı, görev süreci içerisinde emek veren tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, helallik istedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin adına Belediye Başkan Vekili Merih Arslan Vali Ersin Yazıcı’ya teşekkür plaketi verdi.

Vali Ersin Yazıcı, Ayvalık halkına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

