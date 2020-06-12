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Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.06.2020 14:22 | Son Güncelleme

Antalya Valisi olarak atanan Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibini ziyaret ederek helallik istedi.

Antalya Valisi olarak atanan Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibini ziyaret ederek helallik istedi. Vali Yazıcı “Ahenginizi ve uyumunuzu lütfen bozmayın. Başkanın önderliği liderliğinde güzel bir yolculuktasınız. Şehrin her noktasına güzel mühürler bastığınıza ben şahidim.” dedi.
Resmi Gazete’de yayımlanan son kararname ile Antalya Valisi olarak atanan Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibiyle helalleşti. Belediyeyi ziyaret eden Vali Yazıcı, belediye anı defterini de imzaladı. Karşılamada tüm daire başkalarıyla sohbet de eden Vali Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir kurum olmasına rağmen özel ve güzel şeyler ürettiğini dile getirdi. ‘Allah yolunuzu açık etsin’ diyen Vali Yazıcı “Ben Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin her noktasına güzel mühürler bastığına şahidim. Bu ekip ile beraber daha da güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum. Kültür, sosyal faaliyet, fakir fukara, su ve altyapı her şey belediyeciliktir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi güzel gidiyor. Başkanı coşturacak ekip de burada, Allah hepinize aile ve iş hayatınızda sağlık ve üstün başarılar versin. Ahenginizi ve uyumunuzu lütfen bozmayın! Başkanın önderliği liderliğinde güzel bir yolculuktasınız. Hepinizin yarın bir gün torunlarınıza anlatacağınız güzel hikayeleriniz olacak. Allah yolunuzu açık etsin, sizlerin ve şehrin mutlu huzurlu olduğu günler diliyorum. Bundan sonra Antalya’da bir kardeşiniz var her zaman beklerim. Hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin.” dedi.

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