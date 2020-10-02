YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Vali Yazıcı: "Eğitim birinci önceliğimiz"

Vali Yazıcı: "Eğitim birinci önceliğimiz"

ANTALYA HABERLERİ  | 02.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Er’i makamında ziyaret ederek, "Eğitim birinci önceliğimiz.

Vali Yazıcı: "Eğitim birinci önceliğimiz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Er’i makamında ziyaret ederek, "Eğitim birinci önceliğimiz. Bu konuda her türlü desteğe varız." dedi.
Vali Ersin Yazıcı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Er’i ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini iletti. Ziyarette Vali Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’den, eğitim faaliyetleri, projeler ve pandemi sürecinde okullarda alınan önlemler ile ilgili bilgi aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’e yeni görevinde başarılar dileyen Vali Yazıcı, “Meslek hayatım boyunca eğitim konusu ajandamda hep birinci sırada yer aldı. Ülkemiz için geleceğimiz için eğitimin her zaman önceliğimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Günümüz gençlerini okuyan araştıran soran sorgulayan üreten ve farklı bakış açıları ile ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak kişiler olarak yetiştirmeliyiz. Görev yaptığım her yerde başta kitap okuma alışkanlığı olmak üzere, eğitime önemli katkılar sunmaya çalıştım. İlkokuldan üniversiteye eğitim çağındaki tüm çocuklarımızla ilgilenmeye gayret ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha güçlü bir şekilde hazırlayabilmek adına Antalya’da da eğitim gündemimde ilk sırada olacak.” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Ersin Yazıcı’ya teşekkür etti.

Vali Yazıcı:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu

Antalya Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
12:52
İkindi
16:11
Akşam
18:47
Yatsı
20:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Defne Eczanesi
Muratpasa
Hira Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Cerensu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Varsak-Masa Dağı yoluna 11 bin 520 kamyon hafriyat
Varsak-Masa Dağı yoluna 11 bin 520 kamyon hafriyat
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Rusya’ya Kübra Barut imzası
Rusya’ya Kübra Barut imzası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.