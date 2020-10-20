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Vali Yazıcı: "Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak"

ANTALYA HABERLERİ  | 20.10.2020 18:03 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, "Hedefimiz Batı Antalya’nın tamamında turizmi 12 aya yaymak.

Antalya’nın Demre ilçesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, "Hedefimiz Batı Antalya’nın tamamında turizmi 12 aya yaymak. Antalya’mız turizmde lider bir turizm başkenti. Lider şehirler önde giderler, biz de önde gitmeye devam edeceğiz. Ünvanımızı, yeni başarılarla devam ettireceğiz" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzellikleriyle kültür turizminin merkezi olan Demre ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Yazıcı, temaslarına Demre Kaymakamlığını ziyaret ederek başladı. İlçenin eğitim alt yapısı, sosyo - kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler değerlendirildi. Kurum yetkililerine hitap eden Vali Yazıcı, “Turizmin başkenti Antalya’ya birlikte hizmet edeceğiz. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımıza en iyi ve ölçülebilir hizmeti sunmak. Hızlı ve sonuç odaklı çözümler geliştirmek. Parolamız, ’Halkımız her şeyin en iyisine layıktır’ dedi.

Çalışma disiplininin başarı için kaçınılmaz olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Ölçemediğiniz şeyde başarılı olamazsınız. Kurumlarımız verdikleri hizmetlerle ilgili memnuniyet anketi yapmayı ihmal etmesinler. Ancak yaptıklarımızı ölçerek, hizmetlerimizi sürekli iyileştirebiliriz. Kaliteyi bu yolla yakalayabilir, geliştirebiliriz" diye konuştu. Pandemi sürecinde de özellikle devlet kurumlarına çok iş düştüğünü belirten Yazıcı, “Pandemiyle mücadelede hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Kurum yöneticileri ve çalışanlar, örnek olmakla da sorumlu. Maske - Mesafe - Temizlik kurallarını bu sorumluluk bilinciyle uygulayacağız. Sağlıklı günlere, Antalyalılarla el ele vererek birlikte ulaşacağız" dedi.

"Göz kamaştırıyor"
Ziyaret boyunca çeşitli temaslarda bulunan Vali Yazıcı, tarihi Likya Birliği’nin altı önemli kentinden biri olan Demre’de ünlü Aziz Nikolas Müzesini ziyaret etti. Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve beraberindeki heyet de Vali Yazıcı’ya eşlik etti. Demre ve Likya’nın Antalya için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Demre tarihi yapıları, batık şehirleri ve doğal zenginlikleriyle göz kamaştırıyor. Aziz Nikolas Müzesi ilçe için olduğu gibi şehrimiz için de büyük önem taşıyor. Dünya turizminin ilgi odakları arasında. Bu bölgede kitlesel turizmden çıkıp, kişisel turizmi geliştirmeliyiz. Pansiyoncu, otelci, tekneci, yeme içme mekanları el ele vererek turizmin oluşturduğu katma değeri artırabiliriz. Hedefimiz Batı Antalya’nın tamamında turizmi 12 aya yaymak. Antalya’mız turizmde lider bir turizm başkenti. Lider şehirler önde giderler, biz de önde gitmeye devam edeceğiz. Ünvanımızı, yeni başarılarla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazıcı’dan esnafa ziyaret
Demre esnafını da ziyaret edip, sohbet eden Vali Yazıcı, “Antalya olarak kurallara uymakta göstermiş olduğunuz özen kendi sağlığımız ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin sağlığı için çok büyük önem taşımaktadır. Antalya’mız pandemi sürecinde vatandaşlarıyla ve esnafıyla birlikte, maske - mesafe - temizlik kurallarına özen göstererek örnek bir şehir oldu. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum" sözlerine ekledi.

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