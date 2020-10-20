Vali Yazıcı: "Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak"

Antalya’nın Demre ilçesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, "Hedefimiz Batı Antalya’nın tamamında turizmi 12 aya yaymak. Antalya’mız turizmde lider bir turizm başkenti. Lider şehirler önde giderler, biz de önde gitmeye devam edeceğiz. Ünvanımızı, yeni başarılarla devam ettireceğiz" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzellikleriyle kültür turizminin merkezi olan Demre ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Yazıcı, temaslarına Demre Kaymakamlığını ziyaret ederek başladı. İlçenin eğitim alt yapısı, sosyo - kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler değerlendirildi. Kurum yetkililerine hitap eden Vali Yazıcı, “Turizmin başkenti Antalya’ya birlikte hizmet edeceğiz. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımıza en iyi ve ölçülebilir hizmeti sunmak. Hızlı ve sonuç odaklı çözümler geliştirmek. Parolamız, ’Halkımız her şeyin en iyisine layıktır’ dedi.

Çalışma disiplininin başarı için kaçınılmaz olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Ölçemediğiniz şeyde başarılı olamazsınız. Kurumlarımız verdikleri hizmetlerle ilgili memnuniyet anketi yapmayı ihmal etmesinler. Ancak yaptıklarımızı ölçerek, hizmetlerimizi sürekli iyileştirebiliriz. Kaliteyi bu yolla yakalayabilir, geliştirebiliriz" diye konuştu. Pandemi sürecinde de özellikle devlet kurumlarına çok iş düştüğünü belirten Yazıcı, “Pandemiyle mücadelede hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Kurum yöneticileri ve çalışanlar, örnek olmakla da sorumlu. Maske - Mesafe - Temizlik kurallarını bu sorumluluk bilinciyle uygulayacağız. Sağlıklı günlere, Antalyalılarla el ele vererek birlikte ulaşacağız" dedi.