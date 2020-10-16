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Vali Yazıcı: " Her kuruş hizmet olarak dönüyor"

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Antalya Vergi Dairesi Başkan Vekili İlhan Karayılan’ı ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, verginin önemine değinerek, toplanan her kuruşun vatandaşa hizmet olarak döndüğünü kaydetti.Vali Ersin Yazıcı, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlığını ziyaret etti.

Antalya Vergi Dairesi Başkan Vekili İlhan Karayılan’ı ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, verginin önemine değinerek, toplanan her kuruşun vatandaşa hizmet olarak döndüğünü kaydetti.
Vali Ersin Yazıcı, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlığını ziyaret etti. Yazıcı Karayılan’a yeni görevinde başarılar diledi ve kurum faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Güçlü, dinamik ve hizmet eden bir devlet yapılanması için vergi müessesinin önemine değinen Vali Yazıcı, toplanan her bir kuruşunun vatandaşa hizmet olarak döndüğünü vurguladı.
" Vergi Kutsaldır"
Vergi vermenin de toplamanın da devletin dirliği ve sürdürebilirliği açısından kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, kurum çalışanlarına vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı içinde olmaları talimatı verdi.
Vatandaşlarımızın da devletleriyle olan işbirliğinin en temel göstergesi olan vergi bilincinin kutsal olduğuna ve devamına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Vali Yazıcı, Antalya’nın özellikle turizm ve tarımdan elde edilen vergi gelirleri bakımından öncelikli iller arasında olduğunu vurguladı.

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