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Vali Yazıcı: “Kaş’ın bütün güzelliklerini göstermemiz lazım”

ANTALYA HABERLERİ  | 28.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş ilçesine yaptığı ziyarette, "Kaş’ın bütün güzelliklerini göstermemiz lazım.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş ilçesine yaptığı ziyarette, "Kaş’ın bütün güzelliklerini göstermemiz lazım. Antalya’nın her köşesi güzel ama bu köşesi daha güzel” dedi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile bir araya geldi. Vali Yazıcı, Kaymakam Yazıcı’dan ilçenin sorunları ve talepleri, çalışmaları ve genel durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Yazıcı, belediye binası önünde Başkan Mutlu Ulutaş, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri tarafından çiçekle karşılandı. Vali Yazıcı, Başkan Ulutaş ile makamında buluştu. Ziyarette, Başkan Ulutaş, Vali Yazıcı’ya belediye çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi verdi.
Batı Antalya’nın yüzölçümü açısından en büyük ilçelerinden birinin Kaş olduğunu hatırlatan Başkan Ulutaş, belediyenin imkanları doğrultusunda hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti. Birkaç proje için valilikten aldıkları destek dolayısıyla Vali Yazıcı’ya teşekkür etti. Vali Yazıcı, ülkenin değil dünyanın gözbebeği olmaya aday Kaş ilçesine hizmet etmenin Türkiye’ye hizmet etmek olduğunu söyledi.
Turizmde dünyaya açılan en büyük pencerenin Antalya olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, “Kaş’ın bütün güzelliklerini göstermemiz lazım. Onun için de gayret içinde olacağız. Biz de destekleyeceğiz. Antalya’nın her köşesi güzel ama bu köşesi daha güzel.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Vali Yazıcı’ya Başkan Ulutaş Kaş hatırası olarak tablo hediye etti. Daha sonra Vali Yazıcı, Kaymakam Yazıcı ve Belediye Başkanı Ulutaş ile şehit Yusuf Polat’ın Kasaba Mahallesi’nde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi, aileyle sohbet etti. Ziyarette Vali Yazıcı, şehit ailesine Türk bayrağı işlenmiş tabloyu hediye etti.

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