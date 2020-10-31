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Vali Yazıcı Kemer’de incelemelerde bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 31.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kemer’de birtakım ziyaretlerde bulundu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kemer’de birtakım ziyaretlerde bulundu. Kemer’de ilk ziyaretini Kemer Kaymakamlığına gerçekleştiren Vali Yazıcı’yı, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.
Vali Yazıcı, kaymakamlıkta kısa bir toplantı sonrası Kemer Belediyesine geçti. Belediye binası önünde çiçeklerle karşılanan Vali Yazıcı, belediye Başkanı Topaloğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Yapılan toplantıda ise Başkan Topaloğlu, Vali Yazıcı’ya Kemer hakkında bilgiler vererek, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları ve yapacakları projeleri anlattı. Daha sonra Liman Caddesinde esnafı ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, esnafla bu yılki turizm sezonu hakkında sohbet etti. Vali Yazıcı’ya, Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi ziyaretlerinde Kemer tabloları hediye edildi.

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