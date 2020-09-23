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Vali Yazıcı Kumluca’da pandemi denetiminde

ANTALYA HABERLERİ  | 23.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eşzamanlı gerçekleştirilen “Sağlık için hepimiz için” Korona virüs denetimine Kumluca’da devam etti.Vali Ersin Yazıcı "Sağlık için hepimiz için" Koronavirüs tedbirleri denetiminde Kumluca Ahmet Ali Bulvarındaki pek çok iş yeri ve işletmeleri, denetledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eşzamanlı gerçekleştirilen “Sağlık için hepimiz için” Korona virüs denetimine Kumluca’da devam etti.
Vali Ersin Yazıcı "Sağlık için hepimiz için" Koronavirüs tedbirleri denetiminde Kumluca Ahmet Ali Bulvarındaki pek çok iş yeri ve işletmeleri, denetledi. Denetime, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile beraberindeki heyet eşlik etti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde istisnasız maske kullanımı kararı sonrasında, Kumluca’daki maske kullanımı ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi.
İş yeri ve işletme sahipleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, “Şehrimizi pandemi tehdidine karşı elbirliğiyle koruyabiliriz. Bu güzel ilçemizde gördüğüm kadarıyla kurallara uyulmakta. Bilindiği gibi Antalya’mızda salgınla mücadelede insanlarımız son derece duyarlı. Türkiye’nin turizm başkenti bu konuda örnek bir şehir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına itinayla uyalım ki, kendiniz için çevreniz için herkes için alacağınız tedbirlerle bu savaşı kazanabilelim. Kurallara uyalım, pes etmeyelim, rehavete kapılmayalım, sağlık için hepimiz için mücadeleye devam edelim. Sağlıklı bir Antalya için hepinizin desteğine ihtiyacımız var.” dedi
Vali Ersin Yazıcı, denetimlerde işletme ve iş yeri sahipleriyle vatandaşları, tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyararak maske, mesefa ve temizlik kuralını hatırlattı.

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