Vali Yazıcı: “Milyonların güvenliği sizin kontrolünüzde”

“Beraber çalışmaya devam edeceğiz” Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi Antalya’da, misafirlerin güvenliklerinden tereddüt etmeden tatil yapmaları gerektiğini önemine Yazıcı, “Bu tereddüdün olmamasını sağlamak, bu ülkenin bu şehrin güvenli bir şehir olduğunu, bütün dünyaya göstermek asli vazifemiz. Hepiniz Antalya’da görev yaparken aslında Jandarma Genel Komutanlığı’nın bir yurt dışı temsilcisi sorumluluğuyla görevinizi icra etmelisiniz. İnanıyorum ve biliyorum ki Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki her arkadaşımız bu bilinçle çalışıyor. İşçisinden, jandarma komutanına kadar aynı gayretle aynı samimiyetle ve sorumlulukla inşallah beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hizmetlerin üstünlüğü olmaz sadece önceliği olur” Mülki idare amirlerinin görev tanımında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamanın olduğunu belirten Yazıcı, “Bunu yaparken bazı öncelikler var. Şunu hepimiz biliyoruz. Devleti bir çarka benzetirsek çarkın dönebilmesi için en küçük dişliye de ihtiyacımız vardır. Bir hizmetin diğerinden bir üstünlüğü olmamakla birlikte önceliği mutlaka olmaktadır ve güvenlik benim için her zaman ön plandadır. İnsanoğlunun yaşamı için fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelen şey güvenliktir ve güvenlik insanoğlunun vazgeçilmezidir” ifadelerini kullandı.

"Bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz"

Antalya Jandarma Komutanlığının işini iyi yaptığına inandığını kaydeden Yazıcı, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Gelmeden aldığım bilgiler ve sunumdan edindiğim bilgilerle gördüm ki bu işi güzel yapıyorsunuz. Daha da güzelleştireceğiz. Bu güzide teşkilat benim de desteğimle yoluna devam edecek. Hep birlikte bu şehre hizmet etmeye bu şehirdeki insanlara güven vermeye, haine, hırsıza arsıza da korku vermeye devam edeceğiz. Ben önümüzde ki süreçte her daim yanınızda olmaya size destek verip motivasyonunuzu arttırmak için elimden gelen tüm gayreti göstermeye tüm samimiyetimle devam edeceğim. Her türlü sıkıntınızda sorununuzda yanınızda beni göreceksiniz. Haklı olduğunuz her mevzuda yanınızda beni bulacaksınız. İşinizi yapmaktan korkmayınız. Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarını uygulamaktan çekinmeyiniz. Adalet terazisini lütfen bozmayınız. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Görevimizi ciddiyetle samimiyetle güven verecek şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yolunuz bahtınız açık olsun”