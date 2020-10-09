Vali Yazıcı nar hasatı yaptı

Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok sebze ve meyve çeşidinin üretildiği Aksu ilçesini ziyaret ederek nar hasatı gerçekleştirdi. Aksu’daki nar hasadında Vali Ersin Yazıcı’ya Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Vali Yazıcı, hasatını gerçekleştirdiği nar bahçesi ile ilgili bahçe sahibi ve bölge çiftçilerinden bilgi aldı. Bahçe sahibi Osman Tay nar bahçesiyle ilgili “Nar bölgemizde üretimin yoğun olarak yapıldığı bir ürün. Aksu’nun yanı sıra Serik, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde de üretimi yapılmaktadır. Yetiştirdiğimiz nar, koyu kırmızı kabuğu, bordo meyvesi, mayhoş ve sert çekirdekli taneleriyle, bölgenin önemli ticari değerlerinin başında gelmektedir. Sağlık ve şifa deposu olan narlarımız hem iç hem de dış pazarda satılıyor. Nar ihracatıyla bölge olarak ülke ekonomisine önemli katkı sağlanıyor." dedi.

Antalya’mız Turizmin Olduğu Kadar Tarımın da Başkenti

Aksu’daki ziyaretlerine devam eden Vali Yazıcı, ekonomik anlamda bölge için büyük öneme sahip, seracılık ve fide yetiştiriciliği çalışmalarıyla ilgili firmayı ziyaret etti. Firma sahibi Mümin Şahin, 2006 yılında Aksu Çamköy beldesinde üretime başlayan firmanın 32 bin metrekarelik alan üzerinde normal ve aşılı fide üretimi yaptığını belirtti. Vali Yazıcı, “Seracılık faaliyetleri özellikle tropikal meyve yetiştiriciliği için çok önemli. Antalya turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti. Aksu, bölgemizde özelikle fide yetiştiriciliği ve seracılıkta büyük öneme sahip.” dedi.