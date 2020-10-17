Vali Yazıcı, “Sağlık Çalışanları Anne ve Kız Kampı”na katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlık Çalışanları Anne ve Kız Kampı”, pandemi döneminde ön safta mücadele veren fedakâr sağlık çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi.

Antalya Duacı Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ve sağlık çalışanları ile aileleri katıldı. 17 - 18 Ekim tarihleri arasında Duacı Gençlik Kampında yatılı olarak düzenlenen kampta yüzme, voleybol, okçuluk, tenis vb. aktiviteler gerçekleştirilecek.

“Kurallara uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız”

Düzenlenen “Sağlık Çalışanları Anne ve Kız Kampı” ile zorlu pandemi sürecinde bizler için en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa nefes aldırmayı amaçladıklarını belirten Vali Yazıcı; “İnsanlık olarak zor günlerden geçiyoruz. İnşallah hepimizin gayretiyle bu illeti en kısa sürede atlatacağız. Sağlık çalışanlarımız bizlerin hayatı için koranavirüs ile en ön safta mücadele etmekteler. Bu nedenle virüse karşı çok riskli bir konumdalar. Bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek olmabilmek adına Maske - Mesafe - Temizlik kurallarına uymalıyız.” dedi.