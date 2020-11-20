Vali Yazıcı: “Tarımın başkenti Antalya’da üretim sorunsuz devam edecek”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, pandemi sürecinde alınan yeni önlemleri etkin bir şekilde uygulayabilmek için ilçe kaymakamlarıyla video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Kısıtlamalardaki üretim, imalat ve tedarik zinciri ile ilgili de açıklama yapan Vali Yazıcı, bu şartlar altında temel üretimi asla durdurmamak için gayret göstereceklerini belirtti. Yazıcı, “Tarımın başkenti Antalya’da üretim sorunsuz devam edecek” dedi.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, pandemi sürecinde alınan yeni önlemlerin uygulanması ve sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den itibaren başlayacak ilk sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Vali Yazıcı, üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin devam etmesi için ellerinden geleni yapacağını belirtti. Yazıcı, “Şunu biliyoruz ki insanlarımız virüs illetinin getirdiği bu süreçten yeterince sıkıldı. Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan vaka sayıları yüzünden yeni tedbirler alındı. İnşallah aldığımız yeni tedbirleri iyi bir şekilde uygularsak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum” dedi.