Vali Yazıcı: " Türk milleti var oldukça kahramanlık destanları yazılmaya devam edecek"

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antalya’da resmi tören düzenlendi. Gaziler Günü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkan Yardımcısı Esat Tonguç’un çelenk sunumu ile başladı. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman gaziler ve şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkan Yardımcısı Esat Tonguç, “Gaziler Günü’nün öneminin, neden kutlandığının herkese çok iyi anlatılması gereklidir. Adına vatan dediğimiz bu toprak parçasının nasıl ve hangi bedeller ödenerek ve de kimlerle nasıl mücadele edilerek elde edildiğini gençlerimize ve unutanlar ile unutturmak isteyenlere anlatıp göstermektir. Çünkü Laik-Sosyal-Demokratik- Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve sonsuza kadar yaşatmak hepimizin her bir T.C vatandaşının asıl görevidir” dedi.Törenin ardından Vali Ersin Yazıcı, beraberinde ki heyet ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi’ni ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.

Kahraman gazilerimizin onur ve şeref günü

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün, vatan uğruna canlarını hiçe sayan, kahraman gazilerimizin onur ve şeref günü” sözleriyle Türk milletinin şanlı tarih sahnesinden yer alan tüm gazilerimizi andı. Türk milletinin, var oldukça kahramanlık destanlarının yazılmaya devam edeceğine dikkat çeken Vali Yazıcı, vatan toprakları uğruna canlarını hiç çekinmeden veren Şehitlerimizi rahmetle anarak, Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

"Bayrağımız uğruna ölmeyi mukaddes bir görev bildiler"

İstiklal Mücadelesindeki üstün gayret ve başarılarından dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin 99.yıl dönümü olduğunu vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, “Yüreklerindeki koşulsuz vatan sevgisi ve üstün cesaretle, bizlere zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan eden, şehit ve gazilerimiz, bizlerin her zaman gurur kaynağı olmuştur. Mehmet Akif’in, İstiklal Marşı’mızda “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda/ Şüheda fışkıracak toprağı sıksan Şüheda!” mısralarında dile getirdiği gibi; bu toprakları bize vatan kılan, üzerinde yaşadığımız toprak parçasının her karışını kanlarıyla sulayan ve bu uğurda cansiperane mücadele eden, Şehitlerimiz ve Gazilerimizdir. Aziz Milletim; vatanı, milleti ve bayrağı uğruna ölmeyi mukaddes bir görev bilmiştir. Milletim için Şehitlik mertebesi, ulaşılabilecek en yüksek mertebedir” dedi.