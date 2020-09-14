YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Vali Yazıcı’dan 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı mesajı

Vali Yazıcı’dan 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı mesajı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eğitim camiasına, velilere ve öğrencilere seslendi.

Vali Yazıcı’dan 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı mesajı

İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eğitim camiasına, velilere ve öğrencilere seslendi. Yazıcı, “2020-2021 eğitim öğretim yılına Covid-19 tehdidinin gölgesinde ve buruk bir sevinçle başlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, 21 Eylül’de başlayacak aşamalı yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim desteğiyle bu yılki eğitim-öğretim süreçlerini başarıyla gerçekleştireceklerine inanıyorum” dedi.
Vali Ersin Yazıcı, eğitimi her şeyden daha çok önemsediklerini, gençlerin bilgili ve donanımlı yetiştirilmesinde herkese önemli görevler düştüğünü ifade etti. Yazıcı, “Bugünün dünyasında nitelikli ve donanımlı insana ihtiyaç vardır. Bu nitelik ve donanıma; okuyan, araştıran, sorgulayan, gelişime ve değişime açık olan, çağın ruhunu doğru okuyan, çocuklarımız ve gençlerimiz sahip olacaktır. Uluslararası alanda ülkemizin daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. Geleceğin mimarı öğretmenlerimize bu hususta çok iş düşmektedir. Bu meşakkatli ve kutsal görevlerini büyük özverilerle icra edeceklerine inandığım öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Eğitimin ailede başlayıp, okulda geliştiğini ve toplumda olgunlaştığını belirten Yazıcı, “Hedeflenen başarılara ancak öğretmen öğrenci ve veli işbirliğiyle ulaşabiliriz. Aydınlık ve güçlü Türkiye’mizin sigortası olan çocuklarımızın eğitimine hep birlikte katkı sunmalıyız. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması dileklerimle, öğrenci ve öğretmenlerimizin İlköğretim Haftasını kutluyor, herkese üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
MKE Ankaragücü ilk haftada yine kazanamadı
MKE Ankaragücü ilk haftada yine kazanamadı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı

Antalya Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:58
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Alara Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Nail Eczanesi
Muratpasa
Özmen Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Özsoy Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.