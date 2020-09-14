Vali Yazıcı’dan 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı mesajı

İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eğitim camiasına, velilere ve öğrencilere seslendi. Yazıcı, “2020-2021 eğitim öğretim yılına Covid-19 tehdidinin gölgesinde ve buruk bir sevinçle başlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, 21 Eylül’de başlayacak aşamalı yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim desteğiyle bu yılki eğitim-öğretim süreçlerini başarıyla gerçekleştireceklerine inanıyorum” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, eğitimi her şeyden daha çok önemsediklerini, gençlerin bilgili ve donanımlı yetiştirilmesinde herkese önemli görevler düştüğünü ifade etti. Yazıcı, “Bugünün dünyasında nitelikli ve donanımlı insana ihtiyaç vardır. Bu nitelik ve donanıma; okuyan, araştıran, sorgulayan, gelişime ve değişime açık olan, çağın ruhunu doğru okuyan, çocuklarımız ve gençlerimiz sahip olacaktır. Uluslararası alanda ülkemizin daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. Geleceğin mimarı öğretmenlerimize bu hususta çok iş düşmektedir. Bu meşakkatli ve kutsal görevlerini büyük özverilerle icra edeceklerine inandığım öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitimin ailede başlayıp, okulda geliştiğini ve toplumda olgunlaştığını belirten Yazıcı, “Hedeflenen başarılara ancak öğretmen öğrenci ve veli işbirliğiyle ulaşabiliriz. Aydınlık ve güçlü Türkiye’mizin sigortası olan çocuklarımızın eğitimine hep birlikte katkı sunmalıyız. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması dileklerimle, öğrenci ve öğretmenlerimizin İlköğretim Haftasını kutluyor, herkese üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

