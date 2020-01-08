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  4. Vali Yazıcı’dan Çalışan Gazeteciler günü mesajı

Vali Yazıcı’dan Çalışan Gazeteciler günü mesajı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı’dan Çalışan Gazeteciler günü mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Ersin Yazıcı mesajında, "Basın ve gazetecilik haber vermenin haber duyurmanın ötesinde toplumsal bilincin oluşmasında günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesidir" dedi.
Vali Yazıcı, " Gazetecilik en fazla özveri gerektiren meslek"
Gazetecilik mesleğinin en zor, en dinamik ve aynı zamanda en fazla özveri gerektiren mesleklerden biri olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, gazetecilerin halkı bilgilendirme, haberdar etme gibi önemli işlevlerinin yanı sıra toplumu yönlendirme, kamuoyu oluşturma gibi fonksiyonlara da sahip olduğunu ifade etti.
Vali Yazıcı, "Gazetecilik çok seslilik ortamına katkı yapmaktadır"
Basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Balıkesir’in hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Vali Yazıcı, "Bugün Balıkesir’de birbirlerinden farklı görüşlere ve değişik bakış açılarına sahip çok sayıda gazete yayınlanmakta ve çok seslilik ortamına katkı yapmaktadır. Gazetecilik mesleği toplumu doğru bilgilendirme, sorumluluk ve davranış oluşturma bakımından etkin ve etkili bir meslektir. Basın milletimizin ortak sesidir. Esas olan gazetecilerimizin gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalarıdır. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu yaklaşımın halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi, basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Kamu yararını gözeterek vatandaşların yalnızca gerçeği öğrenmesine çalışan ve bu işi yaparken gazetecilik mesleğinin gerektirdiği ilkelere uyan bir habercilik anlayışı, toplumsal bilincin ve demokrasinin gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımızın sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine inanıyorum. Gazetecilik mesleğinde hep koşturmaca vardır. Ülkemizin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına, katkı sağlayan Türk basınının geldiği düzeyde, basın çalışanlarının fedakârca gayretlerinin büyük payı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Basın camiası Balıkesir’in tanıtımına destek yapıyor
Basın camiasının kentin tanıtımı ve kalkınmasına büyük katkı sağladığını vurgulayan Vali Yazıcı, "Balıkesir’in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar, bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" şeklinde mesajını tamamladı.

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İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Arı Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
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