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Vali Yazıcı’dan Manyas’a veda

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.06.2020 18:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Valiler Kararnamesiyle Antalya Valiliği’ne atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, il genelindeki veda turları kapsamında Manyas’ı ziyaret ederek veda etti.Son Valiler kararnamesiyle Antalya Valiliğine atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Manyas ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Valiler Kararnamesiyle Antalya Valiliği’ne atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, il genelindeki veda turları kapsamında Manyas’ı ziyaret ederek veda etti.
Son Valiler kararnamesiyle Antalya Valiliğine atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Manyas ilçesine veda ziyaretinde bulundu. Hükumet konağı girişinde Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın, kurum amirleri ve Sivil Toplum Örgüt temsilcileri tarafından karşılanan Vali Yazıcı daha sonra Kaymakamlık Makamına geçerek bir süre sohbet etti. Kaymakam Muhammed Kaya Vali Ersin Yazıcı’ya Manyaslı ebru sanatçısı Osman Şimşek’in bir tablosunu hediye ederken, Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş’ta süt ürünlerinden oluşan bir hediye paketi armağan etti. Vali Yazıcı, Antalya’ya yolu düşenlerin kendisini ziyaret etmelerinden çok mutlu olacağını belirterek, ilçeye veda etti.

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