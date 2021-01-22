Vali Yerlikaya gıda kolisi dağıtımı kapsamında aileleri ziyaret etti:

İSTANBUL (AA) - Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımı için iki aileyi ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 231 bin 556 aileye, 177 milyon 638 bin 691 lira nakdi, 59 bin 727 aileye 20 milyon 991 bin 630 lira ayni yardım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ailelerle, 65 yaş ve üzeri kimsesiz vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan 150 bin gıda kolisinin dağıtımı nedeniyle ilk olarak Zeytinburnu'nda Aslantaş ailesini ziyaret etti.

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney'in eşlik ettiği ziyarette Vali Yerlikaya, Rabia, Elif ve Ecrin kardeşlerle tanışarak sohbet etti.

Yerlikaya daha sonra Fatih'te, Kaymakam Kaan Peker ile birlikte Boğa ailesine misafir oldu. Ziyaretlerde hatıra fotoğrafı çekildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının İstanbul’da devam ettiğini belirten Yerlikaya, 39 ilçede kaymakamlıkların koordinasyonuyla Vefa İletişim Merkezleri'nde görevli emniyet, jandarma, milli eğitim, müftülük, belediye, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerin vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiğini söyledi.