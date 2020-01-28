Vali Yerlikaya, İSTKA'nın 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı'na katılan İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İnsan odaklı, çevreye duyarlı, ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla İstanbul'un küresel anlamda rekabet gücü yüksek bir şehir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. İSTKA'nın kurulduğu günden bugüne kadar, mali destek programları ve diğer destekler kapsamında 809 projeye sağlanan destek tutarı bugünkü değeri ile 700 milyon liraya ulaşmıştır." dedi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansının 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı'na, İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut ile İSTKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Pişkin ve Kalkınma Kurulu Üyeleri katıldı.

İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, "İnsan odaklı, çevreye duyarlı, ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla İstanbul'un küresel anlamda rekabet gücü yüksek bir şehir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. İSTKA'nın kurulduğu günden bugüne kadar, mali destek programları ve diğer destekler kapsamında 809 projeye sağlanan destek tutarı bugünkü değeri ile 700 milyon liraya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.