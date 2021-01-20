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Vali Yıldırım, Ergene’de atık su arıtma tesisini inceledi

20.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesi Misinli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi (Ergene 1 OSB) Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.449 hektarlık alana sahip Ergene 1 OSB’de faaliyet gösteren 63 sanayi tesisinin atık suyunu arıtacak olan Ergene 1 OSB Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, OSB Bölge Müdürü Yasemin Artar ve İşletme Müdürü Oğuz Albayrak’tan bilgiler aldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesi Misinli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi (Ergene 1 OSB) Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
449 hektarlık alana sahip Ergene 1 OSB’de faaliyet gösteren 63 sanayi tesisinin atık suyunu arıtacak olan Ergene 1 OSB Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, OSB Bölge Müdürü Yasemin Artar ve İşletme Müdürü Oğuz Albayrak’tan bilgiler aldı. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile yaptırılan arıtma tesisi, Ergene 1 OSB’deki 63 firmanın atık suyunu fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak arıtacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile yaptırılan tesiste günlük 60 bin metreküp atık su arıtılabilecek.
Vali Yıldırım’a ziyaretinde Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da eşlik etti.

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