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Vali Yıldırım, jandarma karakolu inşaatını inceledi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.07.2020 17:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı 40 bin nüfuslu Kızılpınar Mahallesi’nde temeli atılan jandarma karakolunun inşaatını inceledi.Karakol inşaatında incelemelerde bulunan Vali Aziz Yıldırım, “Burada sadece çalışmaları inceliyoruz.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı 40 bin nüfuslu Kızılpınar Mahallesi’nde temeli atılan jandarma karakolunun inşaatını inceledi.
Karakol inşaatında incelemelerde bulunan Vali Aziz Yıldırım, “Burada sadece çalışmaları inceliyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor çalışmalar. Çerkezköy ilçemize bağlı Kızılpınar Mahallemizin nüfusu her geçen yıl daha fazla artıyor. Buraya da bir karakol merkezinin kurulması gerekiyordu. Buranın yapılması konusunda emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kısa sürede tamamlayıp Meclis başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamızın da katılımıyla açılışını yapacağız” dedi.
Vali Yıldırım, açıklama sonrasında çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve inşaat alanını gezdi.

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