Vali Yılmaz: “Korona virüsü ancak tedbirlere uyulduğu takdirde yenebiliriz”

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını yerinde kontrol etmek amacıyla ziyaretlere devam ettiklerini belirterek, korona virüsün ancak tedbirlere uyulduğu takdirde yenilebileceğini söyledi.

Osmaniye’de son zamanlarda düşüşe geçen korona virüsle mücadele kapsamında vakalarda artış yaşanmaması için geniş kapsamlı denetimler devam ediyor. Vatandaşları bilinçlendirmek ve korona virüs kurallarının hatırlatılması için Dr. Sadık Ahmet Caddesi boyunca yapılan denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnafları tek tek gezerek maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç, “Hem vatandaş ve esnaflarımızı ziyaret etmek hem de korona virüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek amacıyla ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu ziyaretlerimiz sürecektir. Korona virüs tamamen sona erene kadar bu tedbirlerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplumumuzun sağlığı için kurallara uymak zorundayız. Lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim ve temizlik konusunda özenli davranalım. Bu salgını ancak hep birlikte yenebiliriz” diye konuştu.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

