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Vali Yılmaz: "Kurallarımız çok basit; maske, mesafe ve temizlik"

OSMANİYE HABERLERİ  | 25.12.2020 10:13 | Son Güncelleme

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Kurallarımız çok basit; maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve temizlik kurallarına özen göstereceğiz.

Vali Yılmaz: "Kurallarımız çok basit; maske, mesafe ve temizlik"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Kurallarımız çok basit; maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve temizlik kurallarına özen göstereceğiz. Bu kurallara sadece kendimiz için değil sevdiklerimizin ve tüm toplumumuzun sağlığı için de uymak zorundayız” dedi.
Asayiş, Koordinasyon ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında Sumbas ilçesinde yapıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına Osmaniye genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmasının yanında korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilirken kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Korona virüsle mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Vali Yılmaz, “Kurallarımız çok basit; maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve temizlik kurallarına özen göstereceğiz. Bu kurallara sadece kendimiz için değil sevdiklerimizin ve tüm toplumumuzun sağlığı için de uymak zorundayız. Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımız da kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirsinler ki bu mücadelede başarılı olalım. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz” diye konuştu.
Toplantıya Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Toprakkale Kaymakamı İsmail Demirtaş, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdür Vekili Murat Sönmez katıldı.

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