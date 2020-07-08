Vali Yılmaz: "Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım"

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan önemle rica ediyorum. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre hayatımızı sürdürmeye devam edelim, tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

Vali Yılmaz, Rahime Hatun Salonunda düzenlenen Pandemi Değerlendirme Toplantısında korona virüsle mücadelenin devam ettiğini ve bu mücadelede herkese görev düştüğü söyledi. Vali Yılmaz, “Vatandaşlarımızdan önemle rica ediyorum. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre hayatımızı sürdürmeye devam edelim, tedbiri elden bırakmayalım. Unutmayalım ki bu tedbirlere, sadece kendimiz için değil, başkalarının sağlığı için de uymak zorundayız. Bu zor sürecin üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımız da bu mücadelede kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirsinler ki en kısa sürede normal hayatımıza dönebilelim” diye konuştu.

Toplantıda korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Bahar katıldı.



