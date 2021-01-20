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Vali Yılmaz: "Şehit ailelerine kapımız, gönlümüz daima açıktır"

20.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Vali Yılmaz: "Şehit ailelerine kapımız, gönlümüz daima açıktır"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bölücü terör örgütünün döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı’nın ailesini ziyaret etti.Vali Erdinç Yılmaz, 2012 yılında Tunceli’de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı’nın ailesini Cevdetiye Beldesindeki evlerinde ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bölücü terör örgütünün döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı’nın ailesini ziyaret etti.
Vali Erdinç Yılmaz, 2012 yılında Tunceli’de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı’nın ailesini Cevdetiye Beldesindeki evlerinde ziyaret etti. Şehidin ailesi ile bir süre görüşen Yılmaz, “Şehitlerimizin kıymetli aileleri bize aziz şehitlerimizden emanettir. Her zaman onların yanında olacağız. Kapımız, gönlümüz onlara daima açıktır. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.
Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Vali Erdinç Yılmaz, şehidin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Vali Yılmaz:

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