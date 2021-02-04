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Vali Yılmaz: "Tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz"

04.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Vali Yılmaz: "Tedbirlerimizi asla gevşetmemeliyiz"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Alınan önlemler sayesinde, ülkemizde ciddi anlamda korona virüs vakaları azaldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Alınan önlemler sayesinde, ülkemizde ciddi anlamda korona virüs vakaları azaldı. Ancak mutasyona uğrayan virüsün yayılımı da artmaya başladı. Dolayısıyla tedbirlerimizi asla gevşetmemeli, en sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz” dedi.
Osmaniye’de korona virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Dr. Sadık Ahmet Caddesi boyunca yapılan korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulunarak, “Sağlığımız için hepimiz için kurallara mutlaka uymalıyız, eğer çevremizde uymayanlar varsa onları da uyarmalıyız. Lütfen bu konuda hassas davranalım ve kurallara uyalım. Kurallara uymamız hepimizin sağlığı için hayati derecede önemlidir” dedi.
Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Her hafta olduğu gibi bu hafta da esnaflarımızı ziyaret ederek hem hatırlarını sorduk hem de Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimimizi gerçekleştirdik. Alınan önlemler sayesinde, ülkemizde ciddi anlamda korona virüs vakaları azaldı. Ancak mutasyona uğrayan virüsün yayılımı da artmaya başladı. Dolayısıyla tedbirlerimizi asla gevşetmemeli en sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz” diye konuştu.
Dr. Sadık Ahmet Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Yılmaz:

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