YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Vali Yılmaz ‘UYUMA’ projesine destek için çağrıda bulundu

Vali Yılmaz ‘UYUMA’ projesine destek için çağrıda bulundu

19.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vali Yılmaz ‘UYUMA’ projesine destek için çağrıda bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlara çağrıda bulunarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün milli projesi olan ‘UYUMA’ uygulamasını telefonlarına indirerek uyuşturucuyla mücadeleye destek vermelerini istedi.Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen ‘UYUMA’ uygulaması aktif hale getirildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlara çağrıda bulunarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün milli projesi olan ‘UYUMA’ uygulamasını telefonlarına indirerek uyuşturucuyla mücadeleye destek vermelerini istedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen ‘UYUMA’ uygulaması aktif hale getirildi. Vali Erdinç Yılmaz’da vatandaşlardan uygulamayı telefonlarına indirerek uyuşturucuyla mücadeleye destek vermelerini istedi. Uyuşturucu madde kullanımının toplum açısından tehdit ve tehlike oluşturduğunu kaydeden Vali Yılmaz, uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluk kuvvetlerinin mücadelesi kadar, toplumun da bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.
Projeyle uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Vali Yılmaz, “UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. UYUMA uygulamasını, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilecek. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaklardır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşlarımız, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabilecektir. Sisteme konum bilgisi ile birlikte düşen bu ihbar bölgeye en yakın ekibe iletilecektir. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Demirbüker Eczanesi
Merkez
Kayıklık Eczanesi
Merkez
Yalçınlar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Kadirli
Öndaşlar Eczanesi
Kadirli
Yeşiller Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Kadirli’de 3 ay önce yaşanan olayda yaralanan şahıs da öldü

Kadirli’de 3 ay önce yaşanan olayda yaralanan şahıs da öldü

Osmaniye'de otomobile silahlarla ateş açtıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de otomobile silahlarla ateş açtıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Düziçi’nde kısıtlama denetimleri sürüyor

Düziçi’nde kısıtlama denetimleri sürüyor

Osmaniye’de bir mahallede karantina kaldırıldı

Osmaniye’de bir mahallede karantina kaldırıldı

Korona hastası ambulans helikopter ile Adana’ya sevk edildi

Korona hastası ambulans helikopter ile Adana’ya sevk edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.