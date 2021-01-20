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Vali Yılmaz: "Vatandaşlarımızı sokakta bırakmayacağız"

20.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Kimsesiz ve kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızı asla sokakta bırakmayacağız.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Kimsesiz ve kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızı asla sokakta bırakmayacağız. Sokakta kalan vatandaşlarımıza barınma yeri sağlayacağız. Kimsenin sokakta kalmasına razı olamayız” dedi.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Sosyolog Esra Yiğit tarafından “Bağımlılıklarla Mücadele Sosyal ve Ekonomik Yaşamı Destekleme Projesi” tanıtım sunumu yapıldı. Proje hakkında detaylı bilgi veren Sosyolog Esra Yiğit, proje kapsamında kadınlara özel hizmet verilmesi planlanan Arınma Merkezi’nin Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi.

Kadınlara özel hizmet: Arınma Merkezi
Toplantının sonunda konuşan Vali Yılmaz, “Kadınlara özel hizmet verilmesi planlanan Arınma Merkezi projesine heyecanla, gayretle başladık inşallah en iyi şekilde sonuçlandıracağız. Bu proje Türkiye’de ilk olacak, ülkemizin 81 vilayetinden madde bağımlılığından kurtulamayan kadınların bu merkezde bağımlılıklarından kurtulacağına inanıyorum. Hep beraber bu projeyi gerçekleştirirsek, başta Osmaniye olmak üzere ülkemizin her yanından madde bağımlılarına yardımcı olacağız. Bu projeyi heyecanla, gayretle yürüten bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bağımlılıkla mücadele geleceğimiz açısından çok önemli, asıl mücadelemizi gençlerimiz bağımlı olmadan eğitim yoluyla vermemiz gerekiyor. Çocuklarımızı bağımlılık yapan maddeden uzak tutmamız gerekiyor. Bunu önlemek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz” dedi.

"Kimsenin sokakta kalmasına razı olamayız"
Soğuk havalarda kimsenin sokakta kalmasına razı olmayacaklarını ifade eden Yılmaz, “Kimsesiz ve kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızı asla sokakta bırakmayacağız. Sokakta kalan vatandaşlarımız için 112, 156 ve 155 numaraları arandığında onlara barınma yeri sağlayacağız. Kimsenin sokakta kalmasına razı olamayız. Kimseyi çaresiz bırakmayız, Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır” diye konuştu.
Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonundaki toplantıya Vali Yardımcısı Metin Arslanbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, ilgili kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

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