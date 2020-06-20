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Vali Yırık, çiçek yerine Mehmetçik ve Milli Eğitim Vakıflarına bağışı önerdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Elazığ Valiliği görevine başlayan Vali Erkaya Yırık, çiçek gönderilmemesini isteyerek, Mehmetçik ve Milli Eğitim Vakıflarına bağış yapılmasını önerdi.Elazığ’ın yeni Valisi Erkaya Yırık, önceki gün görevine başladı.

Vali Yırık, çiçek yerine Mehmetçik ve Milli Eğitim Vakıflarına bağışı önerdi

Elazığ Valiliği görevine başlayan Vali Erkaya Yırık, çiçek gönderilmemesini isteyerek, Mehmetçik ve Milli Eğitim Vakıflarına bağış yapılmasını önerdi.
Elazığ’ın yeni Valisi Erkaya Yırık, önceki gün görevine başladı. Görevine başlayan Vali Yırık, tebrik, kutlama ve hayırlı olsun dilekleriyle çiçek ve çelen gönderilmemesini isteyerek bağışta bulunulmasını istedi.
Makama tebrik,kutlama,hayırlı olsun dilekleriyle çiçek,çelenk gibi gönderme nezaketinde bulunanların yapılacak harcama bedelini Mehmetçik veya Milli Eğitim Vakfı’nın ilgili banka hesap numaralarına bağışlanmasının daha faydalı olacağı kanaatinde olduğunu belirten Vali Yırık, ince ve anlamlı davranışlarından ötürü herkese de teşekkür etti.

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