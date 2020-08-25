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Vali Yırık, Karakoçan ilçesinde incelemelerde bulundu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Karakoçan ilçesini ziyaret etti, incelemelerde bulundu.Vali Erkaya Yırık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleriyle birlikte Karakoçan ilçesini ziyaret etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Karakoçan ilçesini ziyaret etti, incelemelerde bulundu.
Vali Erkaya Yırık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleriyle birlikte Karakoçan ilçesini ziyaret etti. Kaymakam Abdullah Şahin tarafından karşılanan Vali Yırık, ilçe hakkında brifing aldı ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, emniyet ve asayiş çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Daha sonra ilçe devlet hastanesine giden Vali Yırık, Başhekim Op. Dr. Akan Yeniçerioğlu’ndan Covid-19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.İlçede yapılan Jeotermal sondaj çalışması sonucu bulunan termal su kaynağını da yerinde inceleyen Yırık, yürütülen çalışmaları inceledi.
İlçesi giriş ve çıkışında bulunan Polis Uygulama Noktasındaki görevlileri de ziyaret edip uygulamaları yerinde gören Yırık, ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

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