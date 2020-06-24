Vali Yırık, şehit Sekin’in kabrini ziyaret etti

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Baskil ilçesinde temaslarda bulundu, şehit Fethi Sekin’in kabrine giderek dua etti.

Elazığ’ın yeni valisi Erkaya Yırık, göreve başlamasının ardından merkez ve ilçelerde temaslarını sürdürüyor. Daha önce 24 Ocak’ta meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice ilçesine giden Vali Yırık, ikinci ilçe ziyaretini ise Baskil’e yaptı. Baskil ilçesinde ilk önce İzmir’de teröristlerle kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in kabrine giden Vali Yırık, dua edip, kabre su döktü. Ardından ilçe merkezine geçen Vali Yırık, esnaflarla sohbet etti.

Ziyaretlerde Vali Yırık’a ilçe protokolü eşlik etti.

