YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Vali Yırık, şehit Sekin’in kabrini ziyaret etti

Vali Yırık, şehit Sekin’in kabrini ziyaret etti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Baskil ilçesinde temaslarda bulundu, şehit Fethi Sekin’in kabrine giderek dua etti.Elazığ’ın yeni valisi Erkaya Yırık, göreve başlamasının ardından merkez ve ilçelerde temaslarını sürdürüyor.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Baskil ilçesinde temaslarda bulundu, şehit Fethi Sekin’in kabrine giderek dua etti.
Elazığ’ın yeni valisi Erkaya Yırık, göreve başlamasının ardından merkez ve ilçelerde temaslarını sürdürüyor. Daha önce 24 Ocak’ta meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice ilçesine giden Vali Yırık, ikinci ilçe ziyaretini ise Baskil’e yaptı. Baskil ilçesinde ilk önce İzmir’de teröristlerle kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in kabrine giden Vali Yırık, dua edip, kabre su döktü. Ardından ilçe merkezine geçen Vali Yırık, esnaflarla sohbet etti.
Ziyaretlerde Vali Yırık’a ilçe protokolü eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Elazığ Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:01
Sabah
04:53
Öğle
12:31
İkindi
16:25
Akşam
19:59
Yatsı
21:42

Elazığ Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Miray Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Elazığ’da gergedan böceği görüntülendi

Elazığ’da gergedan böceği görüntülendi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Elazığ’da üst yapı çalışmaları

Elazığ’da üst yapı çalışmaları

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.