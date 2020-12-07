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Vali’den hem teşekkür hem uyarı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.12.2020 09:28 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Mahmut Çuhadar, kurullara uyanlara teşekkür ederek, bundan sonra da kurallara uyulması gerektiğini söyledi.Vali Çuhadar, “Sağlıklı ve mutlu yarınlar için 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ve alınan tedbirlere riayet ederek evlerinden çıkmayan her bir kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.Lütfen kısıtlama sonrasında da zorunlu haller dışında evlerimizde kalarak mücadeleye devam edelim.

Vali’den hem teşekkür hem uyarı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Mahmut Çuhadar, kurullara uyanlara teşekkür ederek, bundan sonra da kurallara uyulması gerektiğini söyledi.
Vali Çuhadar, “Sağlıklı ve mutlu yarınlar için 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ve alınan tedbirlere riayet ederek evlerinden çıkmayan her bir kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Lütfen kısıtlama sonrasında da zorunlu haller dışında evlerimizde kalarak mücadeleye devam edelim. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle hayırlı geceler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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