YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Validen kadın personele karanfil

Validen kadın personele karanfil

KARABÜK HABERLERİ  | 06.03.2020 17:03 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik hizmet birimlerinde görev yapan kadın personele karanfil verdi.Kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Gürel, "Kadınlar, en önemli varlıklarımızdır, annemizdir, eşimizdir, kızımızdır ve diğer değerlerimizdir.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik hizmet birimlerinde görev yapan kadın personele karanfil verdi.
Kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Gürel, "Kadınlar, en önemli varlıklarımızdır, annemizdir, eşimizdir, kızımızdır ve diğer değerlerimizdir. Türk aile yapısında kadına verilen değer çok yüksektir. Bu günlerin, sonsuz sevgisi, özverisi ve fedakarlığı ile en kıymetli yerde tuttuğumuz kadınlarımızın günü. ’Cennet annelerin ayağı altındadır’ Hadisi Şerifine istinaden kadınlarımıza hak ettiği değerin her alanda verilmesini diliyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.
Kadın personellerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Vali Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün ile birlikte kadın personelin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü" kutlayarak karanfil verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda

Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda

Karabük Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
13:06
İkindi
16:17
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Müge Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.