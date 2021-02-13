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Vali’den yasak denetlemesi

13.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Niğde’de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı noktalarda denetim gerçekleştirildi.

Niğde’de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı noktalarda denetim gerçekleştirildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, alınan tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını, vatandaşların rehavette kapılmaması gerektiğini kaydetti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, “Alınan tedbirlerin meyvesi alınmaya başladı. Rehavette kapılmamak gerekiyor. Rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere sıkı sıkı sarılmaları, ev ziyaretlerinden uzak durmaları, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve kısıtlama saatlerinde mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Niğde’de alınan tedbirlere vatandaşlarımızın uyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Polis ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bizde bu denetimlere zaman zaman iştirak ediyoruz” diye konuştu.

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