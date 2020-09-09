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Valiler, "Dombayçayır Köyü Mera Islah ve Amenajmanı" projesini yerinde incelemeleri

BİLECİK HABERLERİ  | 09.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Kütahya Valisi Ali Çelik, hayvancılığın geliştirilmesi, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması, yöredeki bitki vejetasyonu, toprak ve diğer doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan ’’Dombayçayır Köyü Mera Islah ve Amenajmanı’’ projesini yerinde inceledi.Valiler Şentürk ve Çelik, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Kütahya Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ile birlikte Dombayçayır köyünde’’Dombayçayır Köyü Mera Islah ve Amenajmanı’’ projesini hakkında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’dan proje hakkında bilgi aldı."Çiftçilerimize toplam 220 kilogram yonca tohumu dağıtıldı"2019 yılında başlanan projenin 2021 yılında sona ereceğini belirten Vali Şentürk, ’’Proje kapsamında 556 dekarlık mera alanı meranın verimini arttırmak maksadıyla gübrelenmekte.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Kütahya Valisi Ali Çelik, hayvancılığın geliştirilmesi, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması, yöredeki bitki vejetasyonu, toprak ve diğer doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan ’’Dombayçayır Köyü Mera Islah ve Amenajmanı’’ projesini yerinde inceledi.
Valiler Şentürk ve Çelik, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Kütahya Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ile birlikte Dombayçayır köyünde’’Dombayçayır Köyü Mera Islah ve Amenajmanı’’ projesini hakkında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’dan proje hakkında bilgi aldı.

"Çiftçilerimize toplam 220 kilogram yonca tohumu dağıtıldı"
2019 yılında başlanan projenin 2021 yılında sona ereceğini belirten Vali Şentürk, ’’Proje kapsamında 556 dekarlık mera alanı meranın verimini arttırmak maksadıyla gübrelenmekte. Çiftçilerimize kaba yem ihtiyacının karşılanması ve ıslah sürecinde meradaki otlatma baskısını azaltmak maksadıyla yem bitkisi tohumu dağıttık. Ayrıca merada otlayan hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için suluk yapıldı. Projenin gerçekleştirilmesi aşamasında 2020 yılı başında da kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla çiftçilerimize toplam 220 kilogram yonca tohumu dağıtıldı. Tohumluk dağıtımı ve meranın gübrelenmesi 2021 yılına kadar devam edecek" dedi.

"Birini mutlu ederken diğerini üzerek değil, ortak akılla ve ortak yararını sağlayacak çalışmaların içerisinde olacağız"
Vali Şentürk, Dombayçayır köyünün yanı sıra Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçesine bağlı köylerde de mera ıslah ve amenajmanı projelerinin devam ettiğini belirterek, "Birini mutlu ederken diğerini üzerek değil, ortak akılla ve ortak yararını sağlayacak çalışmaların içerisinde olacağız. Yokluklar paylaşılarak azalır, varlıklarda paylaşarak artar anlayışla sorunu çözüme kavuşturmak istiyoruz. Kamu yararını da değerlendirerek, çözüm bulmak istiyoruz’’ dedi.

"Herkesin inandığı, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak bir çalışma arzusundayız’"
Kütahya Valisi Ali Çelik ise, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla sorunlara çözüm aradıklarını, bu çözümün bir ortağının da Dombayçayır köyü sakinleri olabileceğini belirterek, ’’Sağlıklı bir yaşam tüm insanlarımızın hakkı. Komşu köyünüz olan Erikli köyümüzün su sıkıntısını giderebilmek amacıyla su araştırması yapacağız. Araştırma yapmak istediğimiz alanlardan biri de Dombayçayır köyü. Herkesin inandığı, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak bir çalışma arzusundayız’’ ifadesinde bulundu.
Heyet üyeleri incelemelerinin ardından köylülerle bir araya gelerek sohbet etti ve sorunların dinledi.

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