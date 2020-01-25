Valilik, Damar ailesine yardım elini uzattı

Zonguldak’ta, geçen hafta yangında evleri ve içerisindeki eşyaları hasar gören Damar ailesine Zonguldak Valiliği tarafından yardım eli uzandı.

Zonguldak Valiliği geçen hafta yangında evinde ve eşyalarında hasar gören Damar ailesine yardım elini uzattı. Zonguldak Valiliği tarafından konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “19 Ocak 2020 tarihinde evi yanan Turgut Damar isimli vatandaşımız ile ilgili olarak, yanan evler mühendislerce incelenmiş ve aynı gün Vali Erdoğan Bektaş imzasıyla İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığına yazı yazılmış ve 5 bin TL ödenek istenmiştir. Zonguldak Kızılay Başkanlığınca aileye gıda yardımı yapılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ailenin evi incelenmiş, yapılacak yardımla alakalı dosya kurul gündemine sunulmuş, hafta başında görüşülecektir.”

