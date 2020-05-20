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Valilik önünde bayram kuyruğu

SİVAS HABERLERİ  | 20.05.2020 14:48 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramına sayılı günler kala ‘Seyahat İzin Belgesi’ almak için Sivas Valiliğine gelen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.Korona virüsü salgını etkisini hala devam ettirirken vatandaşların Ramazan Bayramı telaşı da başladı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala ‘Seyahat İzin Belgesi’ almak için Sivas Valiliğine gelen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.
Korona virüsü salgını etkisini hala devam ettirirken vatandaşların Ramazan Bayramı telaşı da başladı. Alınan kararla 81 ilde arife günü başlayan 4 günlük sokağı çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Sivas’ta uygulanacak olan yasağa rağmen vatandaşlar, ‘Seyahat İzin Belgesi’ almak için valilik binasına akın etti. İzin belgesi almak isteyen vatandaşlar, 26 dereceyi bulan sıcağa aldırış etmeden sıra beklemeye devam etti. Vatandaşların, polis ve güvenlik ekiplerinin uyarıları ile sosyal mesafeye de uyduğu görüldü.

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