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Valilik, polise taş atan HDP'li milletvekili Önlü hakkında suç duyurusunda bulundu

16.05.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valiliği: - "Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyecektir"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, HDP'li gruptakiler ile polis arasında yaşanan arbedede polise taş attığı öne sürülen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki HDP milletvekilleri hakkında valilikçe savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte, 14 Mayıs 2022 tarihinde terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve yurt dışında ölen bir kadının defin işleminin yapıldığı hatırlatıldı.

Defin işlemini provoke eden gruba güvenlik güçlerince müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu esnada, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu, ilimizin huzurunu bozmak isteyen grup içerisinden bir kişinin atmış olduğu taşla kahraman bir arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman arkadaşımıza taş atan kişi, derhal güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.Ç. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi olup arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Açıklamada, yaşanan arbedede HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün içinde polislerin olduğu araca taş attığına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta milletvekili Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyecektir."

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