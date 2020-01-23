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Valilik uyardı: Ordu’ya kar geliyor

ORDU HABERLERİ  | 23.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Ordu Valiliğinden yapılan uyarıda, iç kesimlerde görülecek olan kar yağışının 20 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtildi.Yapılan açıklamada, Ordu’nun yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Valilik uyardı: Ordu’ya kar geliyor

Ordu Valiliğinden yapılan uyarıda, iç kesimlerde görülecek olan kar yağışının 20 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtildi.
Yapılan açıklamada, Ordu’nun yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların 20 santimetre ve üzeri, cuma günü ilk saatlerden itibaren kıyı kesimlerde de karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı, yağışlı sistemin cuma günü akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, hafta sonunun az bulutlu ve açık, iç kesimlerin puslu ve yer yer sisli geçeceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı ile hafta sonunda beklenen sis nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Valilik uyardı: Ordu’ya kar geliyor

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