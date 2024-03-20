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Valilik uyardı: zirai don 3 gün sürecek

İHA İHA
20.03.2024 14:26
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Bolu Valiliği, kent genelinde 3 gün etkisini sürdürecek olan soğuk hava dalgası sebebiyle zirai don riskine karşı üreticileri uyardı.

Valilik uyardı: zirai don 3 gün sürecek

Bolu’da güneşli havalar yerini soğuk havaya bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Bolu Valiliği tarafından soğuk hava dalgasına karşı uyarı yapıldı. Zirai don riskine karşı çiftçileri uyaran Valilik, 3 gün boyunca dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak Bolu ve çevrelerinde çarşamba sabah saatlerinde hafif, perşembe günü iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette, cuma günü orta kuvvette, cumartesi günü orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Valilik uyardı: zirai don 3 gün sürecek

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