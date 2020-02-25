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Valilik ve Belediye Kırıkkale ekonomisi için kolları sıvadı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 25.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent ekonomisini güçlendirmek amacıyla İstanbul’daki yatırımcı iş insanlarıyla bir araya geldi.Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile beraberindeki heyet, iki günlük İstanbul ziyareti kapsamında, kentte yeni iş kollarının oluşturulması ve iş istihdam sahalarının açılması amacıyla iş insanları, tekstil yatırımcıları ve müteşebbisler ile bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent ekonomisini güçlendirmek amacıyla İstanbul’daki yatırımcı iş insanlarıyla bir araya geldi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile beraberindeki heyet, iki günlük İstanbul ziyareti kapsamında, kentte yeni iş kollarının oluşturulması ve iş istihdam sahalarının açılması amacıyla iş insanları, tekstil yatırımcıları ve müteşebbisler ile bir araya geldi. Tekstil ve konfeksiyoncuların kente yatırım yapmaları ve yatırımcılara yönelik fırsatlar hakkında sinevizyon gösterisinde sunum yaparak bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’yi de ziyaret ederek Sektörler Konseyi Üyeleri ile bilgilendirme toplantıları yapıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ı ile İş Adamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç’u da makamında ziyaret eden heyet, kent ekonomisine katkı sağlayacak projeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

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