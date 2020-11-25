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Valilik ve Büyükşehir atıkların bilinçsizce bırakılmasına müdahale etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.11.2020 20:04 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde korona virüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı iddia edilen tabutlar, koruyucu kıyafetler Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrenin ve vatandaşların sağlığı için ekipler tarafından imha edildi.Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahallesinde sanayi bölgesi çıkışında Meyere yolunda meydana geldi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde korona virüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı iddia edilen tabutlar, koruyucu kıyafetler Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrenin ve vatandaşların sağlığı için ekipler tarafından imha edildi.
Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahallesinde sanayi bölgesi çıkışında Meyere yolunda meydana geldi. İddialara göre, korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atılmıştı. Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerin ardından harekete geçen Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından imha çalışması gerçekleştirildi.

Tehlike oluşturan tabutlar yakılarak imha edildi
Yol kenarında bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğundan dolayı bölgeye gelen ekipler tarafından yakılarak imha edildi. Korona virüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu söylemesi üzerine çevrenin ve vatandaşların sağlığı için Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi bölgede imha etmesinin ardından temizlik çalışması gerçekleştirdi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafımdan sorumlular gerekli uyarıların yapıldığı bildirildi.

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