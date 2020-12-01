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Valilik yeni mesai saatlerini duyurdu: Çarşamba gününden itibaren başlıyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 01.12.2020 17:31 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeni belirlenen mesai saatlerinin çarşamba gününden itibaren uygulamaya geçeceğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada mesai saatlerine dikkat çekmişti.

Valilik yeni mesai saatlerini duyurdu: Çarşamba gününden itibaren başlıyor

Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeni belirlenen mesai saatlerinin çarşamba gününden itibaren uygulamaya geçeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada mesai saatlerine dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği, yeni mesai saatlerini duyurdu.

"10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır"
Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izalosyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar neticesinde İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’ncü maddesi uyarınca; ikinci bir talimata kadar ilimizdeki mesai saatleri 02 Aralık 2020 çarşamba gününden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır" ifadesi kullanıldı.

Valilik yeni mesai saatlerini duyurdu: Çarşamba gününden itibaren başlıyor

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