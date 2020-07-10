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Valilikten "Defterdarlık" açıklaması

KARABÜK HABERLERİ  | 10.07.2020 15:46 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği, birden fazla korona virüs (Covid-19) tespit edilen Defterdarlığın sınırlı sayıda personelle hizmet verdiğini açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, Karabük Defterdarlığında birden fazla pozitif vak’a çıkmasının ardından İl sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından tüm personele test yapıldığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Covid-19 pozitif çıkan personellerimiz sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmış, temaslı personellerimiz ise evlerinde karantina sürecine tabi tutulmuştur.

Valilikten "Defterdarlık" açıklaması

Karabük Valiliği, birden fazla korona virüs (Covid-19) tespit edilen Defterdarlığın sınırlı sayıda personelle hizmet verdiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Karabük Defterdarlığında birden fazla pozitif vak’a çıkmasının ardından İl sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından tüm personele test yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Covid-19 pozitif çıkan personellerimiz sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmış, temaslı personellerimiz ise evlerinde karantina sürecine tabi tutulmuştur. Defterdarlığımız binasında her türlü tedbir alınmış olup, personel sayısı asgari seviyeye düşürülerek hizmet verilmeye devam edilmektedir."

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