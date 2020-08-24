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Valilikten dolandırıcılık uyarısı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği, valilik ve ya kaymakamlıklar gibi resmi kurum ya da kurumun başındaki yöneticilerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara karşı vatandaşları uyardı.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizin adını ve saygınlığını kullanmak suretiyle, cep telefonlarını arayan art niyetli kişi veya kişilerin, solunum cihazı, dezenfektan malzemeleri, hijyen seti ve benzeri malzemeler satın alınacağı bahanesiyle vatandaşlarımızın iyi niyetlerini istismar ederek dolandırmaya çalıştıkları duyumu üzerine, açıklama yapma gereği duyulmuştur.Başta Valimiz Abdullah Erin olmak üzere, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, birim amirlerimiz, çalışanlarımız, birimlerimiz ve kurumlarımızın ismi kullanılarak, telefonla yapılan ve çıkar elde etmeye yönelik taleplere itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın olayı kaymakamlık, emniyet birimleri veya savcılıklara bildirmelerini önemle arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Valiliği, valilik ve ya kaymakamlıklar gibi resmi kurum ya da kurumun başındaki yöneticilerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara karşı vatandaşları uyardı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizin adını ve saygınlığını kullanmak suretiyle, cep telefonlarını arayan art niyetli kişi veya kişilerin, solunum cihazı, dezenfektan malzemeleri, hijyen seti ve benzeri malzemeler satın alınacağı bahanesiyle vatandaşlarımızın iyi niyetlerini istismar ederek dolandırmaya çalıştıkları duyumu üzerine, açıklama yapma gereği duyulmuştur.
Başta Valimiz Abdullah Erin olmak üzere, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, birim amirlerimiz, çalışanlarımız, birimlerimiz ve kurumlarımızın ismi kullanılarak, telefonla yapılan ve çıkar elde etmeye yönelik taleplere itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın olayı kaymakamlık, emniyet birimleri veya savcılıklara bildirmelerini önemle arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

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