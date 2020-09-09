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Valilikten dolandırıcılık uyarısı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı bir açıklamada, valiliğin ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişi ya da kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.Şanlıurfa Valiliği, cep telefonuyla vatandaşları arayarak valiliğin adını kullanıp yardım talebinde bulunan şahıs ya da şahıslara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı bir açıklamada, valiliğin ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişi ya da kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Şanlıurfa Valiliği, cep telefonuyla vatandaşları arayarak valiliğin adını kullanıp yardım talebinde bulunan şahıs ya da şahıslara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Valiliğin açıklamasında, “Son günlerde çeşitli bahanelerle valiliğimizin ismi kullanılarak vatandaşlarımızın telefonla arandığı ve yardım adı altında para talep edildiği öğrenilmiştir. Valiliğimiz ve bağlı kurumlar ile bu kurumlarda çalışan kamu personelinin ismi kullanılarak ve vatandaşımızın iyi niyeti suistimal edilerek, çıkar sağlamayı amaçlayan bu amaçlı arama ve girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi ve bu tür teşebbüslerin gecikmeden kolluk birimlerimize bildirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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