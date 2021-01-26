YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Valilikten fırtına uyarısı

Valilikten fırtına uyarısı

26.01.2021 19:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Valilikten fırtına uyarısı

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aydınlı vatandaşlar akşam saatlerine kadar devam edecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtınadan olumsuz etkilenmemeleri için uyarıldı.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gelmesi ile birlikte Aydın genelinde de havalar soğumaya başlarken Aydın Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aydınlı vatandaşlar akşam saatlerine kadar devam edecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtınadan olumsuz etkilenmemeleri için uyarıldı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gelmesi ile birlikte Aydın genelinde de havalar soğumaya başlarken Aydın Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. Akşam saatlerinde etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgar ile ilgili uyarıda bulunan Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan Vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemeleri için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın il genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su bashm, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anda kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Valilikten fırtına uyarısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:26
İkindi
16:08
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Aydın'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, annesi yaralandı

Aydın'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, annesi yaralandı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Kuşadası Yeni Asri Mezarlığında düzenleme çalışmaları sürüyor

Kuşadası Yeni Asri Mezarlığında düzenleme çalışmaları sürüyor

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde, güven tazeledi

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde, güven tazeledi

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Kuşadası’nda yılın ilk " Hoş geldin bebek" ziyareti ikizlere yapıldı

Kuşadası’nda yılın ilk " Hoş geldin bebek" ziyareti ikizlere yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.